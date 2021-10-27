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Diyanet İşleri Başkanlığı iddialara cevap verdi: Alkollü içecek alımı söz konusu değildir

#Diyanet İşleri Başkanlığı#Ankara#Diyanet
Diyanet İşleri Başkanlığı iddialara cevap verdi: Alkollü içecek alımı söz konusu değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bazı medya organlarında yer alan Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) “150.08.01 Alkolsüz İçecekler” kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken zuhulen “150.08.02 Alkollü İçecekler” kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir.

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