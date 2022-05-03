Diyanet İşleri Başkanı’ndan 'peace*' hutbesi

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Koronavirüs tedbirlerinin azaltılmasıyla mesafesiz bayram namazına katılım çok yoğun oldu. Ramazan Bayramı sabahı, tüm yurtta vatandaşlar camilere akın etti. İstanbul Süleymaniye Camisi’nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Hutbesinin bir kısmını İngilizce okuyan Ali Erbaş, özetle şu mesajları verdi: “Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım. Yükü olanın yükünü hafifletelim. Derdi olanın derdine ortak olalım. Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi, eşimizi, dostumuzu, komşu ve akrabamızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim.





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Tüm insanlığa sesleniyorum; Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Ve dünya hepimize yeter. Geliniz, kimse kimseye haksızlık yapmasın. Herkes hakkına razı olsun. Bu anlayışı her alanda hayata geçirirsek dünyada savaşlar, zulümler son bulur. Kadın, çocuk, milyonlarca masum insan yurdundan, yuvasından kaçarak başka sığınacak yerlere gitmek zorunda kalmaz. Farklılıklar, çatışma sebebi değil, zenginlik vesilesi olur. Tüm insanlar dokunulmaz haklarını doya doya yaşar. İbadet özgürlüğünün ve mabet dokunulmazlığının korunması toplumsal barışa ve dünya barışına katkı sağlar.”

Camiden çıkarken gazetecilere açıklama yapan Erbaş “Bu yıl Ramazan çok bereketli geçti. Teravih namazları çok coşkulu geçti. 2 yıl teravih namazını camilerde kılamamıştık. Onun özlemini bu sene gidermiş olduk. İngilizce kısmı özet ve bir paragraftı. Cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler var hem onlar için hem de dünyaya mesaj verdik. Bayram Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de sevgi günleridir” ifadesini kullandı.



* Barış



