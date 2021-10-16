Diyanet İşleri Başkanı, Taliban heyetiyle görüştü

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Erbaş, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Muttaki, Türkiye ve Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir sayfa açacaklarını ifade ederken, görüşmeye ilişkin dört kare de fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraflarda Muttaki’nin Erbaş’a hediye getirdiği görüldü. Önceki gün temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Muttaki ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmişti.