Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 'Bir Ramazan Akşamı'nda soruları yanıtladı

Güncelleme Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ‘Bir Ramazan Akşamı’nda soruları yanıtladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 19:16

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kanal D’nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı’nda Serdar Er’in sorularını cevapladı.

 ‘Ramazan, Cami ve Hayat’ başlıklı konuların işlendiği programda; ramazanın manevi atmosferi, camilerin fonksiyonları ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ‘Bir Ramazan Akşamı’nda soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden her gün canlı olarak ekrana gelen ‘Bir Ramazan Akşamı’nın konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Şafi Arpaguş oldu. Serdar Er’in sunduğu programda bu kez ramazanın manevi ve toplumsal yönlerini değerlendirdi.

