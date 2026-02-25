×
Gündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 'Bir Ramazan Akşamı'nda

Güncelleme Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Bir Ramazan Akşamında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 14:08

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kanal D’nin iftar programı ‘Bir Ramazan Akşamı’na konuk olacak. "Ramazan, Cami ve Hayat" başlıklı konuların işleneceği programda; ramazanın manevi atmosferi, camilerin fonksiyonları ve toplumsal dayanışma konuları ele alınacak.

BEŞTEPE’DEN CANLI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden her gün canlı olarak ekrana gelen ‘Bir Ramazan Akşamı’nın konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Şafi Arpaguş olacak. Serdar Er’in sunduğu programda bu kez ramazanın manevi ve toplumsal yönleri değerlendirilecek.

“KÜLLİYE’DE RAMAZAN”

Beştepe Millet Camii avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen yayınlarda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer veriliyor. Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinliklerine de yer veriliyor.

Bir Ramazan Akşamı”, bu akşam 17.50’de canlı yayınla Kanal D’de.

