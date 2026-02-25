Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 'Bir Ramazan Akşamı'nda

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden her gün canlı olarak ekrana gelen ‘Bir Ramazan Akşamı’nın konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Şafi Arpaguş olacak. Serdar Er’in sunduğu programda bu kez ramazanın manevi ve toplumsal yönleri değerlendirilecek.

Beştepe Millet Camii avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen yayınlarda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer veriliyor. Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinliklerine de yer veriliyor.

“Bir Ramazan Akşamı”, bu akşam 17.50’de canlı yayınla Kanal D’de.