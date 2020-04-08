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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 01:44,Son Güncelleme:/

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Vefa Koordinasyon Grupları"na destek açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Vefa Koordinasyon Grupları"na destek açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi Kovid-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor."

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