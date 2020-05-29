Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, camilerin bugün tekrar ibadete açıldığını hatırlatarak, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah. Sabır ve sükunetle aldığımız tedbirlere uyarak verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.