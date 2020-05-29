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AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 21:27,Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasına ilişkin, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, camilerin bugün tekrar ibadete açıldığını hatırlatarak, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah. Sabır ve sükunetle aldığımız tedbirlere uyarak verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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