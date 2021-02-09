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DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigara bırakma çağrısı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigara bırakma çağrısı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından '9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Erbaş, sigaraya bağlı ölüm oranlarına dikkat çekerek, "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun" ifadelerine yer verdi.

 

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