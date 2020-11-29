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AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 00:53 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müftü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıya kınama

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müftü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıya kınama
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya'da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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