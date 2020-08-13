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AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 21:13,Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kan bağışı' paylaşımı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kan bağışı' paylaşımı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, pandemi sürecinde kan bağışında bulunmanın önemine işaret ederek, herkesi Türk Kızılaya kan bağışlamaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından kan bağışı çağrısıyla paylaşımda bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz ve tüm mensuplarımız olmak üzere milletimizi Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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