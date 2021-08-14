Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik saldırıya kınama

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

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