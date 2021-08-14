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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik saldırıya kınama

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik saldırıya kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

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