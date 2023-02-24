Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Hatay’da Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesine ziyaret

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay’daki temaslarının ardından Samandağ’a geçti. Burada Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret eden Erbaş’ı kiliseye gelişinde Samandağ Rum-Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dr. Dimyan Emektaş, Papaz Abdullah Yumurta ile Papaz Mahir Yakupoğlu tarafından karşılandı.
Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, ”Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız, yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun” dedi.