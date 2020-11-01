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AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 00:48 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki saldırıya kınama

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki saldırıya kınama
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlere ve din adamlarına yönelik saldırgan tutum sergileyen tüm aşırılıklar hepimizin ortak düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

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