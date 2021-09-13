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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ziyaret

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ihtisas eğitimlerinin başkanlık bünyesinde yapılan en önemli faaliyetlerden olduğunu belirtti.

Din eğitimi olmadan din hizmeti olmayacağını ifade eden Erbaş, ihtisas merkezinden mezun olacaklardan öğrendikleri dersleri unutmamalarını, her hocadan öğrendiğini bir "talebe grubu" ve ders halkaları oluşturarak öğretmelerini istedi.

Alınan eğitimin amacının "irşad vazifesi" olduğunu kaydeden Erbaş, "Eğer irşada dönüştürmeyeceksek aldığımız eğitimin, ilmin hiçbir önemi yok." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezine ziyaret

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