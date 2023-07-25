×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ali Erbaş#Danimarka#Kur’An-I Kerim Saldırı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 02:16

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bugün tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma skandalına sert tepki gösterdi.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Danimarka’da bir kere daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırı gerçekleştirildi. Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum.”

Gözden KaçmasınDanimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadıDanimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Erbaş#Danimarka#Kur’An-I Kerim Saldırı