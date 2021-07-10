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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 19:09 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

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