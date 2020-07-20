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DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Ayasofya paylaşımı

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