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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama... Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

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#Ali Erbaş#İsrail#Gazze
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan açıklama... Filistinde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 00:21

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hastane saldırılarında hayatını kaybedenler için yurt genelinde öğle namazında tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırılarında vefat edenler için ülke genelinde öğle namazında tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullandı. 

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#Ali Erbaş#İsrail#Gazze

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