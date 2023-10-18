Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama... Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırılarında vefat edenler için ülke genelinde öğle namazında tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullandı.