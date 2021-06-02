Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüsü'ne ziyaret

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampüste incelemelerde bulunan Erbaş, konferans salonunda yaptığı konuşmada, "29 Mayıs"tan İstanbul’un fethinin mesajını aldıklarını belirterek, "İstanbul’un fethi, çağ kapatıp yeni bir çağ açan bir dönemi bize hatırlatıyor. İlim çağı, irfan çağı, adalet çağı, merhamet çağı." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı şiirlerden birisinde niyetinin Allah yolunda çalışmak olduğunu ifade ettiğini kaydeden Erbaş, "Gençlerimizin her birini Fatih gibi Allah yolunda gayret edecek, kendisini yetiştirecek ve ülkesine hizmet ederken zihninin bir köşesinde her zaman Allah rızasını taşıyacak gençler olarak yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

Erbaş, millete ve ülkeye faydalı öğrenciler yetiştirme noktasında anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubunda ve birçok alanda eğitim veren 29 Mayıs Okullarının yanında olduklarını belirtti.

İlk inen ayetin "Oku" olduğunu hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"El-Harezmi algoritmayı bulmasaydı, İbnü'l-Heysem matematikle uğraşmasaydı, sıfırı Müslümanlar bulmasaydı, batının aydınlanması belki de çok gecikecekti. Batılı insaflı bilim adamları bunu söylüyor. Müslümanlar ilim tarihine bu şekilde katkı sağlamışlardır. İnşallah bizler de geçmişteki ilmi zenginliklerimizi yeniden yakalayarak dünyaya yeni buluşlar hediye etmek için çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmeye çalışacağız. Bu okullarımızda ve tüm okullarımızda bu heyecanı oluşturmalıyız. Cenab-ı Hak yar, yardımcımız olsun."

"Her öğretmen, her muallim, Peygamber Efendimizin varisidir." diyen Erbaş, okullarda eğitim gören öğrencilere başarılar diledi.

Erbaş, konuşmasının ardından ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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