Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şanlı tarihin en büyük destanlarından biri olan 15 Temmuz'un, aziz milletin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya ilan ettiği bir mücadelenin ve kutlu bir direnişin yıl dönümü olduğunu belirtti.

O gece, ülkesine ve iradesine kasteden, geleceğini ve ufkunu karartmak isteyen dahili ve harici mihrakların hain darbe girişimini milletin sadece püskürtmekle kalmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve hürriyetine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'da sergilenen şanlı direniş, bir darbe girişimini engellemenin yanı sıra dış mihrakların güdümünde olan FETÖ ihanetini de bütün yönleriyle ifşa etmiştir. 15 Temmuz, dini değerlerimizi kendi kirli ve karanlık emelleri doğrultusunda suistimal eden, insanlarımızın temiz ve samimi duygularını istismar eden kişi ve gruplara karşı uyanık olmamız gerektiğini bize güçlü bir şekilde hatırlatmıştır. 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübe, İslam'ın yüce kavramlarını kirli çıkarları için kullanan, nifak ve ihanet hareketlerine karşı devlet ve millet olarak bilinçli olmanın ne derece önemli olduğunu açıkça göstermiştir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığımız, tüm teşkilatıyla kararlı bir şekilde sahih dini bilgi ve doğru din hizmeti üreterek nesillerimizi İslam'ın hakikatleriyle buluşturmak için yoğun gayret içindedir."

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"İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKANLARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının İslam'ın cihanşümul değerlerini istismar eden, aziz millete tuzaklar kurarak fitne ve tefrikaya sürüklemeyi arzulayan tüm girişimlere karşı inancından ve tarihinden aldığı güçle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye, milletin manevi hayatına Kur'an ve sünnet ışığında rehberlik etmeye devam edeceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde, istiklal ve istikbaline sahip çıkmak için büyük bir inanç ve azimle mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabıhak, milletimizi ve İslam ümmetini her türlü fitne, fesat, tefrika, kötülük, nifak ve ihanetten korusun ve ilelebet payidar eylesin."