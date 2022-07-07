Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikaline başlandı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü'min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat’a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak’tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun” dedi.



Erbaş’ın talimatı sonrası Türk hacı adayları, hacı olabilmek için Arafat’a intikal ettirilmeye başladı. Hacı adayları bu akşam Arafat’a çıkıp geceyi Arafat’ta dua ve ibadet ederek geçirecek. Hacı adayları sabah namazını Arafat’ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler. İrşad çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.



Türkiye’den gelen karilerin Kur’an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Vakfe duasının ardından Müzdelife’ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarına devam edecek.



Hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecekler. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacaklar.