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Haber Giriş: 20.05.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yarın Cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okunacak"

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yarın Cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okunacak"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacağını bildirdi.

Erbaş, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Yarın cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım." ifadelerini kullandı.

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