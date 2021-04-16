Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Adalet Bakanı Gül'den KKTC'de alınan Kur'an kursları kararına tepki

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden, din ve vicdan hürriyetine kasteden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli." ifadelerini kullandı.



Bakan Gül ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara