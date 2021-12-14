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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız arasında çimento olmaya çalışıyoruz

#Ankara#Diyanet#Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız arasında çimento olmaya çalışıyoruz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımızın hizmet götürme açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz, bütün vatandaşlarımız arasında" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda '2'nci Roman Çalıştayı' düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Erbaş, çalıştayın ilkini 25 Nisan 2019'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erbaş, vatandaşa hizmet götürürken, her ferdin aynı iklimin desenleri olduğunu dikkate alarak hareket ettiklerini söyleyip, "Başkanlığımızın hizmet götürme açısından insanımız arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sunduğumuz din hizmetinin temelinde, acısıyla neşesiyle mutluluğuyla tecrübe etmiş olduğumuz ortak kültürümüz ve aynı özden yaratıldığımız Anadolu'nun gönül diliyle birlikteliğimizi idame ettirmek yer almaktadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çimento olmaya çalışıyoruz, bütün vatandaşlarımız arasında. Biz biliyoruz ki inanç bakımından aynı Allah'a iman ediyoruz, aynı kitaba, aynı peygambere iman ediyoruz" diye konuştu.

'ÇETELERİN TUZAKLARINA DÜŞÜRMEME DERDİNDEYİZ'

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İslam dininde ırkçılık bulunmadığını belirten Ali Erbaş, dil, renk, cinsiyet, ırk ayrımı olmadan herkesin eşit olduğunu vurguladı. Ayrım gözetmeksizin herkesi yakınlaştırma gayretlerinin olduğunu söyleyen Erbaş, "Bu toplantıda da 'Ayrım yapmadan gençlerimize nasıl sahip çıkabiliriz, ailelerimize nasıl sahip çıkabiliriz' bunu konuşacağız. Onları dağıtmak, gençlerimizi çeşitli kötülüklerin tuzaklarına düşürmek için kurulmuş bazı çeteler var. Onları bu çetelerin tuzaklarına düşürmemek için neler yapmalıyız, bunun derdini taşıyoruz" dedi.

'MUSİKİ YETENEKLERİNİ KUR’AN İLE BULUŞTURMALIYIZ'

Türkiye'de milyonlarca Roman olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Öteden beri yanlış hareketler içine girenler oldu. Roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı mahallelerdeki imamlarımızın faaliyetleri nasıl olmalı, daha nitelikli hizmetleri nasıl yapmalı; onları konuşacağız. 'Duygu dolu gönül insanı' olarak değerlendirdiğimiz kardeşlerimiz musiki noktasında çok özelliklidirler. Allah onlara o kabiliyeti vermiş. Onların içinden daha fazla Kur’an okuyan genç nasıl yetiştiririz, o güzel seslerini Kur’an okumaya nasıl katkı sağlayabilir; bunları konuşalım" diye konuştu.

'Romanların, dini, manevi açıdan yaşadıkları sorunlar', 'Romanların gençlik ve aile özelinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beklentileri' başlıklarında yürütülecek çalıştaya; Romanların yoğunlukla yaşadığı il ve ilçelerin müftüleri ile imamlarının yanı sıra Romanlar Konfederasyonu, Adana Romanlar Derneği, Bursa Merkez İlçeler Roman Dernekleri Federasyonu, Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği’nden temsilciler katıldı.

 

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#Ankara#Diyanet#Ali Erbaş

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