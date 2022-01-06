Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ulusal medya yöneticileriyle bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da ulusal medya yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya medya temsilcilerinin yanı sıra Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyük değişimlere ve dönüşümlere de sahne olduğunu belirterek, iletişim ve etkileşim imkânlarının, baş döndürücü bir hızla geliştiğini, bireysel ve sosyal imkânların, hiç olmadığı kadar arttığını söyledi.

Erbaş, "Bugün insanlık, bir tarafta israf, bencillik ve rehavet; diğer yanda açlık, yoksulluk, sefalet ve sosyal problemlerin kıskacında maalesef sıkışmış durumdadır. Terör, göç, salgın hastalık ve tüm dünyayı kuşatan adaletsizlikler sebebiyle insanlar, çaresizlik ve umutsuzluk girdabında zor ve karamsar bir hayata mahkûm olmaktadır. Sosyal ilişkiler bakımından küresel ölçekte ve psikolojik boyutta ciddi kırılmaların zemini olan bu durum, maddi ve manevi bunalımların da temel etkenleri arasındadır. Dünyamızı kuşatan söz konusu sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel sorunların arka planında 'anlam ve değerler' ekseninde bir 'ahlak ve medeniyet' krizi olduğunu düşünüyorum. Maalesef modern dönemin hayat tasavvurunda insanın manevî yönü ve varlığın, aşkın boyutu ihmal edilmiştir. Bunun sonucunda ahlakî değerler zemininde meydana gelen savrulmalarla birlikte insanî erdemlerin muhafazası daha da zorlaşmıştır" dedi.

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Erbaş, günümüzde dinin ve maneviyatın dışlandığını ve örselendiğini, Müslüman toplumların ise inanç ve değer yargılarının ciddi yaralar aldığını belirterek, "Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak da İslam'ın temel kavramlarından adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerlerin yerini büyük oranda kaos, kargaşa ve anlamsız çatışmaların aldığını görüyoruz. Söz konusu bütün bu krizler, ne yazık ki özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip etmekte; toplumun huzurunu ve gelecek umudunu örselemektedir" diye konuştu.

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İslam'ın varoluş, bilgi, gaye ve ahlak eksenindeki hakikatlerinin insanlara ulaştırılmasının önemine vurgu yapan Erbaş, "İnsanlığın düçar olduğu bunalımlar, ancak yeryüzüne huzur ve güvenlik vadeden İslam'ın evrensel değerleriyle sekinete erişebilecektir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında bunu ortaya koyan, bu anlayışa davet eden pek çok ayet var birisini en azından paylaşmak isterim; 'Ey iman edenler! Hepinizi silm'e giriniz' buyuruyor Rabbimiz. 'Silm' yani 'barış' demektir. İslam kelimesinin kökü de oraya dayanıyor. Bütün peygamberlerin de amacı zaten buydu. Gönderildikleri toplumları hep mutluluğa, huzura barışa, iyiliğe davet etmek, kötülükten menetmek. Biz de diyoruz ki peygamberlerin varisleri olarak en önemli işimiz hayra çağırmak, iyiliği emretmek kötülükten menetmek" şeklinde konuştu.

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Erbaş, bireyler ve toplumların tutum ve davranışları dinden etkilendiğine vurgu yaparak, "Bu yüzden tarih boyunca din-toplum, din-siyaset ve din-devlet ilişkileri konusu, güncelliğini daima korumuştur. Korumaya da devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki dünya üzerinde dinden tamamen soyutlanmış hiçbir bir toplum gelmemiş. Bazen dinden uzak gibi görülen toplumlarında inandığı şeylerin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 34 ili ziyaret ettiğinden bahseden Erbaş, "Üniversitesi'nden sivil toplum kuruluşlarına çok geniş çaplı müzakereler yapıyoruz. O şehre Diyanet hizmetlerini en iyi şekilde nasıl götürebiliriz, çocuklarımıza nasıl sahip çıkabiliriz? Terör yapılarına FETÖ ve PKK başta olmak üzere diğer yapılara kaptırmadan çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz? şeklindeki çalışmalarla o şehrin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte müzakere yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'yu tamamını ziyaret ettik" şeklinde konuştu.

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"DİYANET HER TÜRLÜ SİYASİ DÜŞÜNCENİN DIŞINDA BİR KURUMDUR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, her türlü siyasi düşüncenin, ideolojinin ve gündelik tartışmaların dışında anayasal bir kurum olduğunun altını çizen Erbaş, "Bunun bir gereği olarak Başkanlığımız, devletimiz ve milletimizin bekası, insanımızın huzur ve selameti için toplumun bütün katmanlarını kuşatıcı bir anlayışla hakikati dillendirmeye ve bu minvalde hizmet üretmeye devam edecektir. Başkanlığımızın bütün bu hassasiyetlerine rağmen, maalesef bazı kesimlerce zaman zaman kurumumuz ve mensuplarımızla ilgili olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Bu, bugüne ait bir durum da değildir. Ne yazık ki son asır boyunca medyada en fazla gündeme gelen konulardan biri de din ve diyanet ile ilgili konulardır. Ve maalesef bu da çok düzensiz şekilde, gelişigüzel, yanlış bilgilerle, çoğu zaman sığ bir ideolojik düzlemde ve ön yargıyla yapılmaktadır. Bu durum, yeni nesillerin bilincinde onulmaz yaralar açmakta; din-değer ve medeniyet algısını tahrip etmektedir. Doğru olmayan bir bilgiyi yaygınlaştırdığınız zaman, gençler, yeni nesiller onu doğru zannediyor ve oradan bir önyargı oluşuyor zihninde, dolayısıyla bu hedeflenen kurumu değil sadece, o kurumla ilgili belki milyonları etkiliyor. Bu bağlamda basın ve medya yöneticilerimizin varlığı hayati öneme sahiptir. Zira toplumsal birlik-beraberlik ve huzurun sürdürülebilir olması konusunda doğru bilgi ve doğru haberin önemli bir yeri vardır. Gittikçe de önemi artmaktadır" dedi.

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"GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERLER İNSANLAR ARASINDA ZİHİNSEL BÖLÜNMEYE SEBEP OLUYOR"

Bilgi kirliliği ve gerçeği yansıtmayan haberin oluşturduğu algının insanlar arasında zihinsel bölünmelere ve sosyal kopmalara sebebiyet verdiğini belirten Erbaş, "Bu durum, aynı zamanda bir güven sorununu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla din konusunda oluşturulan yanlış bilgiler üzerinden toplumumuzu ayrıştırmaya yönelik faaliyetlere ve dinin aslî yapısını perdeleyen söylemlere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Din ve diyanetle alakalı haberler konusunda daha hassas davranılması gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Medya gruplarımızın bu alanda istihdam ettikleri editörlerin ve muhabirlerin özel bir eğitime tabi tutulmasının gerektiğine inanıyorum. Din-diyanet alanında haber ve yorum yapan kimselerin hiç olmazsa asgari düzeyde dini literatüre hakim olması, büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"ORTA ÇAĞ BENZETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için "Orta Çağ zihniyeti" benzetmesi sorulan Erbaş, "Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşma ile ben öyle değerlendiriyorum; talihsiz bir konuşma olmuştur ve Orta Çağa benzetilmiştir. Orta Çağ karanlığı zihniyeti gelir ki, bu İslam medeniyeti ile alakalı bir Orta Çağ zihniyeti değildir. Tamamen batının bir tanımlamasıdır. Batı kendisini adeta Orta Çağ zihniyeti olarak o dönemde İslam dünyasında ilmi gelişmeler zirveye tırmanırken, batıda büyük bir Orta Çağ karanlığı yaşanıyordu. Dolayısıyla çocukların din eğitimi Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz büyük tepki gösterdi. Bizde tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik. Yani gönül isterdi ki, hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin" dedi.