Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemiz genelinde 2 bine yakın Kur'an kursumuz var

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Erbaş, beraberinde Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile Silopi ilçesinde yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kur'an kursunun yapımına katkısı bulunan hayırseverlere belge verdi.

Programda konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" diye buyurduğunu belirterek, açılışı yapılan kursta kızların öğrenim göreceğini belirtti.

"Geleceğin anneleri, peygamber ahlakıyla, Hazreti Haticeler gibi Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma... Onların yolundan giden kızlarımız, geleceğin hanımefendileri burada yetişecek." diyen Erbaş, kadının, ailenin temel direği olduğunu vurguladı.

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Erbaş, "Anne çok önemli. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de anne babaya itaat emredilirken konu anneye getiriliyor. Biz insana anne ve babasına itaat etmesini emrettik. Yani annesi onu zahmet içerisinde zahmet çekerek taşıdı, iki yıl emzirdi. Anneye dikkati çekiyor Cenabıhak. Bizim anneleri çok iyi yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Bu yılın "Aile Yılı" olduğuna işaret eden Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen 10 yılı da "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

"AİLENİN TEMELİNİ KADINLARIMIZ OLUŞTURUR"

Erbaş, aileye sahip çıkmak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her yerinde, İslam aleminde, aile olmazsa, toplum olmaz, aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Ailenin temelini de kadınlarımız oluşturur. Anneler, cennet onların ayakları altındadır. Allah Resulü Efendimiz böyle buyuruyor. Ayakları altında cennet olan anneler yetişecek buradan inşallah. Çok önemli. Biz onları iyi yetiştirelim. Sonra ister ev hanımı ister öğretmen ister doktor ister başka bir iş yapsın ama o annelik ruhunu hep muhafaza etsin. Çocuğunu yetiştirirken iyi yetiştirsin. Eşine etkili olsun. Eşi namaz kılmıyorsa o hanımefendi eşinin dikkatini çeksin. Çocuklarını namaza alıştırsın. Çocuğu anne yetiştirir. O yüzden biz anneyi iyi yetiştirelim. Peygamber ahlakıyla, güzel ahlakla aile nasıl sağlam olur, işte bunun bilincini burada vereceğiz çocuklarımıza."

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Allah'ın Resul'ünün hakkıyla dinlenilmesi gerektiğine işaret eden Erbaş, şöyle dedi:

"Hangi konuda örnek arıyorsak hemen Resulullah'a koşalım. Onda çözüm, çare, barış, huzur var. Birbirinize haset etmeyin, birbirinizi çekiştirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinizin gıybetini yapmayın. İşte Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza bunları öğretiyoruz."

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz genelinde 2 bine yakın Kur'an kursumuz var. Şu an itibarıyla 100 bin civarında hafızlık yapan öğrencimiz var. Her yıl bu öğrencilerimizden 15 ile 20 bin arası icazetnamesini alıyor. İcazetnamenin altında bizim imzamız var. Ömürleri boyunca o icazetnameyi onlar bir şeref madalyası olarak göğüslerinde taşıyorlar. Hafızlık yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en büyük nimet."

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"KUR'AN HAYAT REHBERİDİR"

Dinler tarihi hocası olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra karşılaştırmalı olarak Tevrat'ı, İncil'i, Hint dinlerinin kitapları gibi kutsal kitapları da incelediğini, Kur'an-ı Kerim'e daha çok sarıldığını dile getirdi.

Erbaş, zaman zaman bir ayetin açıklamasını yapay zeka ile araştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Açıklıyor ve diyor ki, 'Bu ayetin, işte Kuran'ın bu sözünün 1400 sene önce söylenilmiş olması mucizeden başka bir şeyle ifade edilemez. Çünkü bunu insanlık 20. yüzyılda ancak anladı.' Bunu yapay zeka bile biliyor. O yüzden Kur'an hayat rehberidir, hayat kitabıdır. Kur'an hayatımıza düzen versin diye okunan, yaşanan bir kitap. Kuran'ın gitmediği toplumlara bir bakın, canavardan da beter olduğunu görmüyor musunuz? Siyonist işgalcilerin Gazze'de, Filistin'de yaptıklarını görmüyor musunuz? Hepimiz görüyoruz değil mi? Bakınız bizim askerimiz bir masumun burnu kanamasın diye gerekirse şehit olur, mücadelesini öyle yapar. İslam askeri Bedir'de, Uhud'da, Malazgirt'te de böyle yaptı. Bugün de böyle yapıyor, terörle mücadelesinde. İslam askerinin vasfıdır bu, özelliğidir. Savaşta bile askerlerin ceplerinde talimatnameler vardır. Vatanını korumak için savaşmak zorunda kaldığında sakın ha masumlara, mabetlere, kadınlara, bebeklere, çocuklara, yaşlılara dokunmayacaksın. Sadece bunlar mı? Yeşile dokunmayacaksın. Savaşta bile yeşile bile dokunmayı yasaklayan bir inancımız var. İşte doğrudan doğruya Kuran'dan ilham alıp asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Onu öğreteceğiz Kur'an kurslarımızda. Onu öğretiyoruz."

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Erbaş, Kur'an kursunun inşasından açılışına kadar emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Vali Birol Ekici de açılışı yapılacak Kur'an kursunun, bölgedeki çocukların yetişmesine, topluma daha faydalı, bilinçli ve bilimsel olarak hizmet etmelerine vesile olacağını söyledi.

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa'dan sonra en çok öğretmen Şırnak'a atandı." diyen Vali Ekici, bundan dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Ekici, 21. yüzyılda rekabet eden dünyada "varım" diyebilecek çocuklar yetiştirmek için gayret ettiklerini ifade ederek, yıl sonuna kadar yaklaşık 20 okulun yapılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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Kentte 26 bin öğrencinin ikili eğitim gördüğünü anlatan Ekici, "Devletimizin destekleriyle ikili eğitime bir defa son vereceğiz. Diğer yandan hocalarımız çok büyük bir gayret içerisinde. Yaz okullarımız şu anda başlamış durumda ve bu bölgede çocuklarımızın yaz aylarını değerlendirmelerini ve yaz aylarında dini eğitimlerini tamamlamaları için var gücümüzle gayret gösteriyoruz." dedi.

Kuraklık nedeniyle su sorunu yaşandığını ve bu sorunun çok hızlı şekilde çözülemeyeceğini dile getiren Ekici, bu nedenle vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları ve su paylaşımında adaletli olmaları gerektiğini belirtti.

Kur'an kursunun yapımında emeği geçen ve bağışta bulunan herkese teşekkür eden Ekici, "Bu eser burada durduğu sürece çocuklarımız yetişecek ve milletimize hizmet edecek." ifadesini kullandı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar ise Erbaş'ın iki gündür kentte bulunduğunu belirterek, kendilerine Şırnaklılar adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Tatar, ilçeye kazandırılan kursun hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Örnek ise Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Kur'an kursu açıldı.

Erbaş, açılışın ardından Vali Ekici ve katılımcılarla kurs binasını gezdi.

Programa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, MHP İl Başkanı Koçero Saluci, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki bazı illerin müftüleri ve vatandaşlar katıldı.