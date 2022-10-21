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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Azerbaycan Bakü Türk Lisesi’ni ziyaret etti

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#Ali Erbaş#Azerbaycan#TDV
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Azerbaycan Bakü Türk Lisesi’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 20:54

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan ziyareti kapsamında TDV Azerbaycan Bakü Türk Lisesi’nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan ziyareti kapsamında TDV Azerbaycan Bakü Türk Lisesi’nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Okula gelişinde Okul Müdürü Kadir Bektaşoğlu, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür eden Başkan Erbaş, okuldan ayırılırken öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erbaş, daha sonra Türkiye Maarif Vakfının Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade eşlik etti.

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#Ali Erbaş#Azerbaycan#TDV

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