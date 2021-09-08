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ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.09.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, siyam ikizleri ile bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, siyam ikizleri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'ya gelen siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nu makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, siyam ikizlerine teşekkür etti. İkizlerle bir süre sohbet eden Erbaş, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Görüşmede Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, siyam ikizleri ile bir araya geldi

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