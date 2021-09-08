Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, siyam ikizleri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nu makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, siyam ikizlerine teşekkür etti. İkizlerle bir süre sohbet eden Erbaş, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Görüşmede Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara