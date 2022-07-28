Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak’ta

#Ali Erbaş#Cudi Festivali#Şırnak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak’ta

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Cudi Festivali’ne katılmak üzere Şırnak’a geldi.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beraberinde Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ile birlikte 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Cudi Festivali’ne katılmak için Şırnak’a geldi. Erbaş ve beraberindekiler ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Osman Bilgin tarafından karşılanan Erbaş ve beraberindekiler daha sonra valilik makamına geçti.

Şırnak’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, “İl buluşmalarımız oluyor. Şu ana kadar 41 ilimizde il buluşmaları gerçekleştirdik. 41 ilimizde vatandaşlarımızın her alanına ulaşmaya gayret ediyoruz. Şimdi burada bulunma amacımız hem yeniden kardeşlerimiz ile buluşmak hem de Cudi Festivali. Davetinize icabet etmiş bulunuyoruz. İnşallah güzel bir faaliyet olur. Hayırlı bir buluşma olur. 40 yıl önce yapılmakta olan Cudi Dağı Hazreti Nuh’u anma merasimi diyebiliriz. Kuran ve dualarla anacağız. Bir anma merasimini yapmış olacağız. Hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak’ta

Vali Osman Bilgin de, “Hem yeniden doğuşu simgeleyen aynı zamanda medeniyetlerin dirilişinin simgeleyen Hazreti Nuh’un hem dinimiz açısından hem de ilahi dinler açısından önemini biliyoruz. Hazreti Nuh’u hem anmak hem de orada vatandaşlarımızın özlemlerini giderme açısından önemli bir buluşma olacak” diye konuştu.

Valiliğin ardından Erbaş ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’yı makamında ziyaret etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Erbaş#Cudi Festivali#Şırnak

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga