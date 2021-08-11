Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, sel bölgesinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, ekiplere kolaylık diledi.



Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak maddi ve manevi destek olmak için halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara