Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayacağız

Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bugün saat 11.00’de ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen basın açıklamasında 2023 yılında gerçekleşecek Umre ziyaretleri ile ilgili açıklamalara yer verildi.

“HACILARIMIZA HER SENE DAHA İYİ HİZMET VERME GAYRETİ İÇİNDEYİZ”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac ve umre organizasyonu, büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğini belirterek “Bu organizasyonun görünen ve görünmeyen birçok yönü, zorluğu ve çalışma alanı vardır. Elbette her ülkenin kendine mahsus bir planlaması ve kendi şartlarında özgün bir yol haritası olacaktır. Bununla birlikte gerek ülkelerin gerekse organizasyonda paydaş olan birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olmaları hayati öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti olarak hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye ve kaliteye sahibiz. Değişen şartlar ve gelişen imkânlar muvacehesinde kendimizi her yıl yenileyerek hacılarımıza ve umrecilerimize daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada iş birliğimizi her alanda geliştirmek ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretmek için bir araya gelmemiz ve müzakerelerde bulunmamız hayati öneme sahiptir. Bu bakımdan zat-ı âlinizin seçkin bir heyetle ülkemizi ziyaretini son derece önemli ve değerli buluyoruz. Bu anlamlı ziyareti, hac ve umre hizmetleriyle ilgili pek çok konuyu etraflıca müzakere etme ve birikimlerimizi, tecrübelerimizi ve yaklaşımlarımızı paylaşma hususunda bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı Hac ve Umre organizasyonunu değerlendirdik, Şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk, 2023 yılı Hac ve Umre organizasyonunu için iş birliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık” dedi

“HAC İBADETİ İÇİNDE SAYISIZ HIKMET VE MUTLULUK BARINDIRIR”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Peygamber Efendimizin “Mebrur bir haccın karşılığı cennettir” buyurarak bizleri teşvik ettiği hac, İslam’ın en kapsamlı ibadetlerinden birisidir. Zira her bir uygulamasının ifade ettiği mana ile hac, Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadettir. Hac, aynı zamanda Müslümanların, her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu bir kardeşlik buluşmasıdır. Müslümanlar için böylesine bir anlam ve değer ifade eden hac, içinde sayısız hikmetler ve güzellikler barındırmaktadır. Bu sebeple yeryüzünün her yerinden milyonlarca Müslümanın kalbi bu mübarek mekânlara ulaşabilmenin heyecanıyla çarpmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi vardır. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz” diye konuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia “ Türkiye'ye olan ziyaretim stratejik ilişkiler ve tarihi ilişkiler içindir. İki ülke arasında kurulan ve hükümetler arasındaki iş birliği güzel ilerliyor. Bu görüşmeler bütün alanlarda her iki ülkenin yararlarına hizmet edecek şekilde devam ediyor” dedi.