Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Müslümanlar olarak yaşadığımız yeri güzelleştirmeliyiz”

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası programı için gittiği Fransa’da Goussainville Camii ve Kültür Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, “Önümüzdeki yıllarda burada çok muhteşem bir eser oluşacak. Onun temelini görmüş olmaktan çok mutlu oldum. Allah hepinizden razı olsun. Öyle zannediyorum ki içinizde bir an önce bu eserin tamamlanmasını, çocuklarımızın, gençlerimizin burada hem eğitimlerini almaları hem ibadetlerini yapmaları, gelecek nesillere büyük bir eser bırakma noktasında yüreğinizde bir coşku var” dedi.

Caminin yapılmasında emeği olanların amel defterine sevap yazılacağını anlatan Erbaş, “İnşallah bu cami ayakta kaldığı müddetçe sizler için de bu camide dualar yapılacak. Bu camide ibadet edildiği müddetçe, bu camide din-i mübin-i İslam öğretildiği müddetçe bizim de amel defterlerimize hep sevap yazılacak inşallah. Bir Müslüman için bu ne büyük bir bahtiyarlık” diye konuştu.

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“PEK ÇOK YERDE ÇOK GÜZEL CAMİLERİMİZ VAR ELHAMDÜLİLLAH”

Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde ”Kim ki Allah için bir mescit, bir cami yaparsa Allah da onun için cennette benzeri bir makam nasip eyler” buyurduğunu söyleyen Erbaş, “Rabbimiz öyle büyük bir müjde veriyor ki Kur’an-ı Kerim’de, ‘Allah’ın mescitlerini ancak şunlar yaparlar, imar ederler: Allah’a, ahiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler ve Allah’tan başkasından korkmayanlar.’ İşte bu camilere yardım eden, bu camilerin yapılmasını sağlayan insanlar bu özelliklere sahip. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

‘Kalbi camilere bağlı Müslümanlar’ ile ‘huzuru, Allah’a ibadette bulan' gençlerin, mahşer günü Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan olacağını anlatan Erbaş, “Rabbim hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, çok şükür bugünleri görüyoruz ya. 28 sene önce Fransa’ya gelmiştim. O günün şartlarında çok az yerde camilerimiz vardı. Bugün elhamdülillah pek çok yerde çok güzel camilerimiz var. Sadece Fransa’da değil, Almanya’da da, Hollanda’da da, Belçika’da da öyleydi. Bugün elhamdülillah sizlerin gayretleriyle çok güzel camilerimiz yapılıyor. Bundan çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

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“YAŞADIĞI YERE YÜK OLAN DEĞİL, KATKI SAĞLAYAN İNSANLAR YETİŞTİRMELİYİZ”

Tarihimizin birlikte yaşama tecrübesinden güzel örnekler barındırdığını anlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde Müslümanlarla Hristiyanlar bir arada yaşamış. Farklı inançların bir arada yaşama tecrübesinin en tipik örneklerinden birisi, Anadolu’dur. Bugün işte buralarda, bu bölgelerde Hristiyanlar, Müslümanlar bir arada yaşıyorlar. Ecdadımızın gösterdiği o tecrübeyi biz de burada en güzel bir şekilde gösteriyoruz. Sizler sayesinde dinimizi güzel temsil ediyoruz. Sizlerden Allah razı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman'ın hal ve hareketleriyle örnek olması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, şunları söyledi:

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“Her şeyimiz bir davet olacak. Temsilimiz bir davet olacak. Hem kendimizi hem inancımızı hem devletimizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz inşallah. İşte bu camide böyle gençler yetiştireceğiz. Nerede yaşıyorsa o yaşadığı yere yük olan değil, katkı sağlayan insanlar yetiştirmemiz lazım. Yaşadığımız yer Türkiye de olsa, Fransa da olsa nere olursa olsun yaşadığımız yere katkı sağlamamız lazım, güzellik sağlamamız lazım, iyilik getirmemiz lazım. Çünkü biz iyilik için varız. Rabbimiz, ‘İyilikte ve takvada yardımlaşınız’ buyuruyor. Bu iyilik ve takva, dünyanın neresinde olursa olsun aynıdır. Müslümanlar olarak yaşadığımız yeri güzelleştireceğiz. Buna işte camiler katkı sağlayacak. Caminin içerisindeki bütün etkinlik, yapacağımız eğitim bölümleri, sohbet alanları, spor alanları, neresi olursa olsun hepsi daha sağlıklı, daha nitelikli gençler, nesiller, çocuklar yetiştirmek için çok büyük bir vasıta olacak. Bu camimiz sayesinde o günleri görmek hepimize nasip olsun inşallah. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın ve hayırla tamamlamayı nasip eylesin. Ben tekrar hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. El birliğiyle inşallah en kısa zamanda tamamlamayı Rabbim nasip eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum.”

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Temel atma törenine Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ile Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş da katıldı.