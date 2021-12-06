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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mabetlere gösterilen saygısızca tutum asla kabul edilemez

#Prof. Dr. Ali Erbaş#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Larnaka Büyük Camii
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mabetlere gösterilen saygısızca tutum asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camii’ne karşı yapılan saygısızlığı kınadı. Erbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz.”

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#Prof. Dr. Ali Erbaş#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Larnaka Büyük Camii

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