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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum

#Ali Erbaş#Diyanet#Kur'an-I Kerim
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran-ı Kerime yönelik saldırıyı lanetliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, yaptığı açıklamada, "İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması ve nefret suçunu alenen işleyen bu yapılara yetkili merciler tarafından göz yumulması kabul edilemez. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Ali Erbaş#Diyanet#Kur'an-I Kerim

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