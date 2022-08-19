Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosova'da hutbe okudu

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Diyanet İşleri Başkanı Pof. Dr. Ali Erbaş, resmi temasları kapsamında geldiği Kosova’nın Prizren kentindeki tarihi Sinan Paşa Camisi'ni ziyaret etti. Cuma günü dolayısıyla hutbe okuyan Erbaş, "Cenab-ı Hak, insanoğlunu yeryüzünde yaratmış ve toplumlara rehberlik yapsın diye Peygamberlerini göndermiştir. İlk insan Hazreti Âdem aynı zamanda ilk peygamberdir. Bütün Peygamberlerine din olarak İslam’ı göndermiştir. İslam, Hazreti Âdem’den hatemü’l enbiya Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimize kadar bütün Peygamberlere gönderdiği dinin adıdır. Yeryüzünde insanlar huzur, barış içerisinde yaşasınlar diye de barış anlamına gelen bir isim vermiştir bu dine, o da İslam’dır. Denge dini. Birbirlerine zulüm etmesinler, haksızlık yapmasınlar diye bu denge dininin adına İslam demiştir. Ve onun insanoğluna, yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu ifade buyurmuştur. Efendimiz aleyhissalatu vesselama gönderdiği son ayet-i kerime olan Maide Suresi’nin şu ayetinde: 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Ondan razı oldum ve din olarak İslam’ı seçtim' buyurmuş Rabbimiz ve son ayet olarak da Peygamber Efendimize bunu göndermiştir" ifadelerini kullandı.

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"İSLAM ADALETTİR, İSLAM İYİLİKTİR"



Erbaş hutbesinde, "Üzerinizdeki en büyük nimet nedir diye sizlere bir soru sorulsa, cevabınız, ‘Müslüman olmuş olmak’ diye olmalı. Çünkü Rabbimiz İslam’ı en büyük nimet olarak bizlere tanıtıyor. İslam adalettir, İslam iyiliktir, İslam barıştır, İslam paylaşmaktır, İslam infaktır, İslam iyilikte yardımlaşmaktır. Rabbimiz, 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Kötülükte, günahta, düşmanlıkta yardımlaşmayınız' diye bütün insanlığa emir buyurmaktadır. Bu nimetin kıymetini iyi bilelim. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna nasip etmiş olduğu yine en değerli nimetlerden birisi gençliktir. Gençlik, insanın çocukluk ve yaşlılık arasında gücünü, kuvvetini gösterdiği, ömrünün en verimli dönemidir. Gencin sınırsız hayalleri, tükenmek bilmeyen enerjisi vardır. Bedeni, ruhu, benliği, düşünceleri sürekli değişir. Hayata dair ne varsa hepsini sorgular. Buna kendisi de dahildir. Çünkü hayatı anlamlandırmaya ihtiyacı vardır gencin. Eleştirmesi, karşı çıkması, direnmesi, sınırlamaya gelememesi hep bu yüzdendir." dedi.

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"Gençleri anlama ve geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimiz hatemü’l enbiya Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizdir" diyen Başkan Erbaş "Onun hayatında gençlerin daima özel bir yeri olmuştur. Sevgili Peygamberimiz gençlere zaman ayırmış, onları dinlemiş, fikirlerine değer vermiştir. Onlarla samimiyete dayalı bir iletişim kurmuş, onlara güvenmiştir. Nitekim ömrünün baharındaki Mus’ab b. Umeyr’i kendisinden önce Medine’ye bir öğretmen, bir muallim, bir davetçi olarak göndermiştir. Hicret ederken, yanında bulunan emanetleri sahiplerine vermek üzere genç sahabi olan Hz. Ali’ye teslim etmiştir. Yemen’e kadı olarak görevlendirdiği Muaz b. Cebel, orduya komutan seçtiği Üsame b. Zeyd gibi önemli görevler verdiği daha nice genç sahabi vardır" sözlerine yer verdi.

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"BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA BÜTÜN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZİ UNUTMAYALIM"



Erbaş, hutbesinde gençlerin sahip olduğu güçlere de değinerek, "Gençler, kendilerini inşa etme yolunda büyüklerinin karşılarında değil, yanlarında olmasını arzu ederler. Sahip oldukları güç ve potansiyeli iyiye ve güzele yönlendirmede kendilerine rehberlik edilmesinden hoşnut olurlar. Fikirlerine değer verilmesini, onlara güvenilmesini isterler. Çıkmaza düştüklerinde ellerinden tutulmasını, hata ettiklerinde onu düzeltebilmeleri için imkan tanınmasını beklerler. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz, toplumumuzu iyiye ve güzele götürecek olan gençlerimizin yetişmesi için medeniyetimizden neş’et eden ve bizi biz yapan değerlerimize sımsıkı sarılalım. Aynı toprağı, aynı suyu, aynı ekmeği paylaştığımız bu güzel coğrafyalarımızda birbirimizle sağlıklı iletişim kurmanın yollarını arayalım. Bizi birbirimize düşürmek için aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim" diye konuştu.

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"Birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geleceğimizi asla unutmayalım" diyen Erbaş "Rabbimize kulluk yolunda çocuklarımıza örnek ve destek olalım. Onları günaha sürüklemek, kötü emellerine alet etmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Evlatlarımızdan her daim ümitvâr olalım. Kendilerine güvendiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim. Gençlerimiz, kendilerine güvendiğimiz müddetçe Hz. İbrahim gibi batılın karşısında dimdik durmaya devam edeceklerdir. Hz. Yusuf misali iffetiyle insanlığa örnek olacaklardır. Hz. Meryem gibi şükrü, sabrı, hayayı ve tevekkülü kuşanmayı sürdüreceklerdir. Ve nihayet neş’eye ve huzura Rabbine ibadet ile ulaşarak kıyamet günü, Allah’ın arşının gölgesinde korunmakla müjdelenen gençlerden olacaklardır inşallah" dedi.

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"GENÇLİĞİN DE BİZE EMANET OLARAK VERİLDİĞİNİ UNUTMAYALIM"



Erbaş hutbesinde, "Gençliğin de bize emanet olarak verildiğini unutmayalım. Gençliğimizi nerede ve nasıl geçirdiğimize dikkat edelim. Pişmanlığın hiçbir fayda vermeyeceği kıyamet günü için şimdiden muhasebemizi yapalım. Hayatımızın en güzel çağını Rabbimizin rızasına uygun olarak yaşayalım. Hutbemi Cenâb-ı Hakk'ın, kendisine sarsılmaz bir imanla bağlı olan Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu övgüsüyle bitiriyorum, 'Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık'. Cenab-ı Hak, Ashâb-ı Kehf gibi gençler olmayı, sevgili Peygamber Efendimizin yanında yer alan, hakkı tutup kaldıran, batılın karşısında dimdik gençler gibi olmayı hepimize nasip eylesin" diyerek sözlerini sonlandırdı. Erbaş hutbenin ardından Cuma namazı kıldırdı.