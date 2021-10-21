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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı ile görüştü

#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#Kırgızistan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı ile görüştü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov ile görüştü.

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Görüşmede, Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını size getirdim. Çünkü biz, her Kırgızistan’ı düşündüğümüzde bin sene önceki atalarımızı hatırlıyoruz." dedi.

Erbaş, Türkiye ile Kırgızistan’ın birçok ortak noktada birleştiğini belirterek, Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanlığı ile iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Bu topraklarda yetişen çok büyük alimlerden hala istifade etmeye çalıştıklarını kaydeden Erbaş, "İnşallah yarın Özgen’de İmam Serahsi adına yapılan cami ve külliyemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu külliye, hem pek çok insanın ibadet etmesine vesile olacak hem de bunun dışında din eğitimi ile ilgili, vaaz ve irşat ile ilgili pek çok faaliyetin yapılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN, İMAM SERAHSİ CAMİSİ'Nİ İNŞA ETMESİ TARİHİMİZİN BİR OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR"

Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Abdıkarov da Türkiye Diyanet İşleri Başkanı'nı karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın selamını iletiyoruz." dedi.

"Türkiye'nin, İmam Serahsi Camisi'ni ve külliyesini inşa etmesi tarihimizin bir olduğunun göstergesidir." ifadesini kullanan Abdıkarov, Türkiye’nin dini alanda çok büyük tecrübeye sahip olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Abdıkarov, Türkiye’nin İslam dünyasında lider konumda olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İslam dinine ve Müslümanlığa olan bağlılığını takdir ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk de hazır bulundu.

Erbaş, görüşmeden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2018'de açılan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde cemaate akşam namazı kıldırdı.

Erbaş ve beraberindeki heyet, yarın Kırgızistan'ın güneyindeki Özgen şehrine geçerek, Türkiye Diyanet Vakfınca inşa edilen İmam Serahsi Camisi ve külliyesinin açılış törenine katılacak ve bölgedeki din adamlarıyla bir araya gelecek.

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#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#Kırgızistan

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