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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiklal Marşı, milletimiz için yapılmış duadır

#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş#İstiklal Marşı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiklal Marşı, milletimiz için yapılmış duadır

Çanakkale'de, 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' derken İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, bu mesajı veriyor. Bu duayı yapıyor. Bu bir duadır. İstiklal Marşı, baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi, otelde basına kapalı olarak il müftüleriyle toplantı gerçekleştirdi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'i ziyaret eden Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aktaş, Erbaş'a Çanakkale hakkında bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik programı sonrası Aile, Dini, Rehberlik ve Gençlik Merkezi ile Yahya Çavuş Kur'an Kursu Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Ali Erbaş, burada okuduğu cuma hutbesinde, "Caminin sadece ibadetle değil mihrabından minberine, kürsüsünden her köşesine, kütüphanesine, kitaplığına kadar ilim merkezi olarak değerlendirilmesi için gayret edeceğiz. Cami dersleriyle gençlerimizi, doğru dini bilgi alanında yetiştirmeye gayret edeceğiz. Hocalarımız, ilmihal, tefsir, hadis, akaid dersleriyle talep eden öğrencilerimizi camimizde yetiştirmeye gayret edecek" dedi.

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BÜLENT TURAN: CAMİNİN MANEVİ MÜHRÜ BAMBAŞKA

Hutbenin ardından Başkan Erbaş, cuma namazını kıldırdı ve caminin açılış törenine geçildi. 10 bin kişi kapasiteli caminin açılışına; AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, ilçe müftüleri, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açılış konuşmaları sonrası kürsüye gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Camiler cami olmasının çok ötesinde bizim için bir kimlik; ülkemize yan bakanlara, birliğimize kastedenlere en büyük meydan okumayı gösteren özel eserlerdir. Caminin manevi mührü bambaşka. 2 bin sene önce Ayasofya inşa edilirken Konstantiniyye'nin sayısını, nüfusunu bilir misiniz? İstanbul'da Sultan Ahmet Camii inşa edilirken, Osmanlı’nın nüfusunu bilir misiniz? O yüzden caminin ölçülmesi büyüklüğünden küçüklüğünden çok öte bir mühür olarak şehrimize kazandırdığı anlamdır" diye konuştu.

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ALİ ERBAŞ: BU VAZİFE HEPİMİZİN

Camilerin, şehirlerin kalbi olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise şunları söyledi:

"Gözlerimiz şehirlerimize girdiği zaman minare arar. Geçtiğimiz yaz bir Balkan seyahati gerçekleştirdim. 4 kadar ülkeyi gezdim. Gözlerimiz Balkanlar'da gezerken hep minare arıyor çünkü bizim gözlerimiz Anadolu'da minarelere alışmış. Rabb'im milletimizi minarelerden mahrum bırakmasın. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' derken İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, bu mesajı veriyor. Bu duayı yapıyor. Bu bir duadır. İstiklal Marşı, baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır. O yüzden 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' derken Mehmet Akif Ersoy, gençliğimize, çocuklarımıza çok büyük bir mesaj, vasiyet bırakıyor. Biz şehitlerimize layık torun olmak istiyorsak şehitlerimizin 'Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli' ifadesi var ya İstiklal Marşı'nda, işte mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin, diye bizim ecdadımız şehit oldu. İşte şehitler diyarı, şehitler şehri Çanakkale'den 250 bin ecdadımızın bizden böyle bir talebi var. Diyor ki 'Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmeyin' bu vazife bizim, hepimizin, gençlerimizin neslimizin vazifesi."

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Konuşmalarından ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve protokol üyelerinin dua eşliğinde kurdele kesimiyle ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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