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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla ilgili açıklama

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#Ali Erbaş#Twitter#Kur’An-I Kerim
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Kuran-ı Kerime saygısızlıkla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 01:10

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in yakılma görüntüleriyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşanan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe veren iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Konuyla ilgili bir kınama da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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#Ali Erbaş#Twitter#Kur’An-I Kerim

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