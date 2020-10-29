MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı
GeriGündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 21:13 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı
Abone Olgoogle-news

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.

Erbaş, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle