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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fotoğraf sergisi açtı

#Ali Erbaş#Sergi#TDV
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fotoğraf sergisi açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) fotoğrafçılık atölyesi tarafından hazırlanan, Ankara'nın doğal güzellikleri ile tarihi yapılarının fotoğraflarının yer aldığı "Bir Başka Ankara" adlı fotoğraf sergisini açtı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen açılış öncesinde yaptığı konuşmada, Ankara'ya gönlünü verenlerin, şehri güzelleştirdiğini belirtti.

TDV'nin yaptığı çalışmalarla 149 ülkeye ulaştığını kaydeden Erbaş, "Biz Türkiye'yi 149 ülkeye tanıtıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu, parayla yapabileceğiniz bir tanıtım değildir." ifadesini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın, "Medeniyetin Şehirleri: Ankara" başlıklı konferansının ardından Erbaş ve davetlilerin katılımıyla serginin açılışı yapıldı.

Milli Kütüphane Sergi Salonu'ndaki "Bir Başka Ankara" sergisi, 4-9 Ekim tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

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#Ali Erbaş#Sergi#TDV