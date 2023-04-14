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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitrelerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretinde olalım

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#DİYARBAKIR#Cami#İbadet
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitrelerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretinde olalım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 15:32

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geldiği Diyarbakır’da Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulucami’de cuma hutbesini okuyup, namaz kıldırdı. Erbaş, “Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde, fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım" dedi.

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Diyarbakır’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de hutbe okudu. Ardından cuma namazı kıldırdı. Cemaat camiye sığmayınca Ulu Cami’nin avlusunda saf tuttu. Erbaş, Ramazan’ın cehennem azabından kurtuluş, dünyevi meşgalelerden sıyrılıp bütün vakitlerini ibadet ve taate ayırdıkları itikaf, ihtiyaç sahiplerini bayram sevincine ortak eden sadaka-i fıtır günleri olduğunu söyledi. Erbaş, “Bu günler, Rabbin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi'ni içinde barındırıyor. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Kadir Gecesi cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesidir” diye konuştu.

Erbaş, şunları söyledi:

"Allah Resulü, bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor; İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir. Öyleyse bu geceyi kendimize milat kılalım. Bu geceyi anlamlı kılan Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktaralım. Allah'ım, Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet duasıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım. Günahlarımıza tövbe edelim, bağışlanmamız için istiğfarda bulunalım. İşte o zaman, bölük bölük inen meleklerin varlığıyla sıkıntılarımız hafifleyecek, inşiraha erecek gönüllerimiz ve sekinet bulacak ruhlarımız. Ramazanın bu son günlerinde eda etmemiz gereken ibadetlerden biri de sadaka-i fıtırdır. Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde, fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım. Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım. Onların da neşe içinde bayrama kavuşmalarına katkı sunalım. Unutmayalım ki, hayır ve hasenat olarak ne harcarsak, Allah onun yerine daha iyisini verecektir.”

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#DİYARBAKIR#Cami#İbadet

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