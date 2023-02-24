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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, deprem bölgesinde cuma namazı kıldırdı

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#Ali Erbaş#Deprem#Hatay
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, deprem bölgesinde cuma namazı kıldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 15:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremin vurduğu Hatay’da çadır mescitte cemaate cuma namazı kıldırdı.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı, binlerce kişinin de hayatını kaybettiği Antakya ilçesindeki Mezarlık Kompleksi’ne ibadetin aksamaması için depremin ilk günleri çadır mescit kuruldu. Mescitte cemaate Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kardeşlik, Dayanışma ve Dua Vakti başlıklı hutbeyi okudu. Erbaş, hutbede Al-i İmran Suresi’nin “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın” ayetini hatırlattı. Daha sonra, Hz. Peygamber’in “Kim, bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir” hadisini aktaran Prof. Dr. Erbaş, milletçe zor zamanlardan geçildiğini anlattı.

Prof. Dr. Erbaş, hutbenim ardından cemaate cuma namazı kıldırıp dua etti.

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#Ali Erbaş#Deprem#Hatay

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