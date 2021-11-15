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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı' başlattık

#Diyanet İşleri#Prof. Dr. Ali Erbaş#Cami
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerde Kuran Öğretimi Programı başlattık

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan yetişkin erkekler için 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nı başlattıklarını duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yetişkin erkekler için başlattıkları programı duyurdu. Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan kardeşlerimiz için başlattığımız, 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'na katılmaya tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuk, genç, engelli bireyler ve kadınlar için Kur'an kurslarında hazırladığı temel dini eğitimden farklı olarak yetişkin erkekler için hazırladığı 'Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nda; Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri olacak. Vatandaşların mesaisinin uygun olduğu zamanlara planlanacak programa, il ve ilçe müftülükleri üzerinde başvuru yapılabilecek. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından uygulanacak program; haftada 3 gün ve günde 2 saat olarak camilerin manevi atmosferlerinde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerde Kuran Öğretimi Programı başlattık


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#Diyanet İşleri#Prof. Dr. Ali Erbaş#Cami

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