Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü ile görüştü

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Erdal Atalay, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmed ile başmüftü yardımcıları ve bölge müftüleri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti selamlayarak, Bulgaristan'ın en yakın çalıştıkları ülkelerden biri olduğunu söyledi. Erbaş, diyanet hizmetlerini öteden beri istişare içinde yürüttüklerine işaret ederek, "Yapmış olduğunuz hizmetleri her zaman her vesileyle mutlulukla ve sevinçle karşılıyoruz. Cenab-ı Hak bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışmaları hakkında bilgi aktaran Erbaş, "İnşallah başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmaları artarak devam edecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE DİYANETİ VÜCUDUN BÜYÜK DAMARI'

Başmüftü Aliş de Erbaş'a misafirperverlikleri için teşekkür ederek, deprem felaketi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti. Aliş, dünyadaki İslami çalışmaları insanın vücuduna benzeterek, "Büyük damarlar var ve bu damarlardan çok kan akışı oluyor; ama etrafında böyle küçük damarlar var, onlar da vücudun kenarlarına kan ulaştırıyor. Biz, Türkiye'nin Diyanet'ini büyük damar olarak görüyoruz. Herkese kan veriyor ve herkesi bir şekilde ayakta tutuyor. Biz de kenarından bir şekilde elimizden geldiği kadar hizmetimizi sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Başmüftü Aliş, Türkiye Diyaneti'nin hizmetlerinin dünyaya örnek olduğuna dikkat çekerek, Bulgaristan'ın da bu yolda yürümeye çalıştığını belirtti. Aliş, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti tarafından deprem dolayısıyla yapılan kampanyada toplanan yardım ile Bulgaristanlı ailenin depremzedeler için gönderdiği ziynet eşyalarını Ali Erbaş'a teslim etti.