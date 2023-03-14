Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Ali Erbaş#Diyanet#Bulgaristan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 17:06

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haberin Devamı

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Erdal Atalay, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmed ile başmüftü yardımcıları ve bölge müftüleri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti selamlayarak, Bulgaristan'ın en yakın çalıştıkları ülkelerden biri olduğunu söyledi. Erbaş, diyanet hizmetlerini öteden beri istişare içinde yürüttüklerine işaret ederek, "Yapmış olduğunuz hizmetleri her zaman her vesileyle mutlulukla ve sevinçle karşılıyoruz. Cenab-ı Hak bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışmaları hakkında bilgi aktaran Erbaş, "İnşallah başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmaları artarak devam edecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE DİYANETİ VÜCUDUN BÜYÜK DAMARI'

Başmüftü Aliş de Erbaş'a misafirperverlikleri için teşekkür ederek, deprem felaketi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti. Aliş, dünyadaki İslami çalışmaları insanın vücuduna benzeterek, "Büyük damarlar var ve bu damarlardan çok kan akışı oluyor; ama etrafında böyle küçük damarlar var, onlar da vücudun kenarlarına kan ulaştırıyor. Biz, Türkiye'nin Diyanet'ini büyük damar olarak görüyoruz. Herkese kan veriyor ve herkesi bir şekilde ayakta tutuyor. Biz de kenarından bir şekilde elimizden geldiği kadar hizmetimizi sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Başmüftü Aliş, Türkiye Diyaneti'nin hizmetlerinin dünyaya örnek olduğuna dikkat çekerek, Bulgaristan'ın da bu yolda yürümeye çalıştığını belirtti. Aliş, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti tarafından deprem dolayısıyla yapılan kampanyada toplanan yardım ile Bulgaristanlı ailenin depremzedeler için gönderdiği ziynet eşyalarını Ali Erbaş'a teslim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Erbaş#Diyanet#Bulgaristan

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once