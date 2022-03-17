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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Gecesi ve Çanakkale Şehitleri için dua etti

#Prof. Dr. Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanı#Berat Gecesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Gecesi ve Çanakkale Şehitleri için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camiinde, ‘Berat Gecesi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü Özel Programı’na katılıp, Berat Gecesi münasebetiyle Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitler için dua etti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Çanakkale'de ‘Berat Gecesi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü Özel Programı' düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve vatandaşlar katıldı. Berat Gecesi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü öneminin anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim Tilavetleriyle ilahilerin okunduğu programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Gecesi münasebetiyle Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cemaate yatsı namazını kıldırmasıyla, ‘Berat Gecesi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü Özel Programı' sona erdi.

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#Prof. Dr. Ali Erbaş#Diyanet İşleri Başkanı#Berat Gecesi

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