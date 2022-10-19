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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bakü’deki Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okudu

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#Diyanet İşleri Başkanlığı#Ali Erbaş#Azerbaycan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bakü’deki Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okudu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 23:30

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okudu.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 3. Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakü’de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okudu. Erbaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kardeşliğimizin bir nişanesi olan Şehitlik Camii’nde akşam ezanını okumak nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar ezan seslerinden mahrum eylemesin” dedi.

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#Diyanet İşleri Başkanlığı#Ali Erbaş#Azerbaycan

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