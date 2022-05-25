Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD'li ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan Müslümanlara ait çatı kuruluş temsilcileri ile din hizmetleri alanında çalışma yapan kanaat önderlerinden oluşan 25 katılımcılı heyeti Başkanlıktaki makamında kabul etti.

Heyete yönelik bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, Müslümanların karşılaştıkları pek çok haksızlık olduğunu söyledi. Erbaş, Müslümanların yaşadığı ön yargıların dozunun artarak İslam düşmanlığına evrildiğini takip ettiklerini kaydederek, “Gençlerin İslam'la ilgili yaklaşımlarını daha nitelikli hale getirmek için onları sahih dini bilgiyle beslemek, aydınlatmak gerekiyor” dedi.

"DİYANET MERKEZİNİ DÜNYADAKİ HERKESİN EVİ VE MAHALLESİNDEKİ CAMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”



Dünya genelindeki yoksul, fakir ve zulme uğramış Müslümanların haklarının müdafaası ve korunması noktasında kanaat önderlerine çok önemli işler düştüğünü hatırlatan Erbaş, "Amerika'da yapmış olduğumuz Diyanet merkezini sadece orada yaşayan Türk vatandaşları için değil, dünyanın neresinden olursa olsun, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun herkesin evi ve mahallesindeki bir cami olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.



"Amerika Diyanet Merkezinin sizler vesilesiyle daha canlı hale gelmesi, faaliyetlerinizin orada yapılması, oranın cıvıl cıvıl çocuklarla gençlerle dolması bizim en büyük arzumuzdur” diyen Erbaş, ziyaretçilere Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Erbaş’a kabulünden dolayı teşekkür eden ABD Müslüman Örgütler Konseyi Genel Sekreteri Oussama Jammal ise Amerika Diyanet Merkezinin Müslümanların ibadeti noktasında önemli bir yeri olduğunu not düştü.