Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Miraç Kandili mesajı

Arpaguş, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, içinde nice hikmetler barındıran miraç hadisesinin seneyi devriyesinin idrak edildiğini anımsattı.

Bu gecenin, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Arpaguş, "Miraç, Resul-i Ekrem Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü, oradan da semaya yükseltilerek kendisine yüce Allah'ın sonsuz kudretinin tezahürlerinin gösterildiği mucizevi bir yolculuktur." açıklamasını yaptı.

Hz. Muhammed'in derin acılar yaşadığı bir dönemde Allah'ın kudretinin bir tecellisi olarak gerçekleşen miraç mucizesinin müminler için büyük bir teselli vesilesi olduğunu ifade eden Arpaguş, şöyle devam etti:

"Yüce Allah bu büyük mucizeyle hem Resulünü teyit etmiş hem de baskılardan bunalan mümin gönüllere inşirah vermiştir. Bu açıdan miraç, bütün olumsuzluklara, sıkıntılara ve zorluklara rağmen iman ve istikamet üzere sebat edenlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir nişanesidir. Tevhit ve hakikat yolundaki tüm zorluklara göğüs gererek sabırla yola revan olanların hiç ummadıkları bir anda nice ilahi lütuflara mazhar olacağının bir göstergesidir."

Arpaguş, Miraç Gecesi'nin Allah'ın sonsuz kudretini, sınırsız merhametini ve engin mağfiretini hatırlattığını vurgulayarak, "Bilmeliyiz ki bizi dünyaya bağlayan nefsi arzulardan korunmanın, ruhlarımızı yoran günah kirlerinden arınmanın ve manevi olarak yücelmenin yolu, miracın ifade ettiği o derin manayı kavramaktan geçmektedir. Bu sebeple Müslümanlar olarak bu mübarek gecede ellerimizi Rabbimize açarak, sabırla ve namazla ondan yardım dileyelim. Günahlarımızın affı için tövbe ve istiğfar edelim. Geçmişimizin muhasebesini yaparak, bundan böyle Rabbimizin razı olacağı nezih bir hayat yaşamanın azmini ve kararlılığını kuşanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Miraç Gecesi'nin aynı zamanda bu büyük mucizeye mekan olan Mescid-i Aksa'yı ve onu bağrında barındıran Kudüs'ü hatırlattığının altını çizen Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı tarihi ve manevi değerleriyle birlikte doğru anlamak, nesillerimizin zihin ve gönüllerini bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacak bir hassasiyetle donatmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin, başta Kudüs ve Filistin olmak üzere, zulüm altında yaşayan tüm bilad-ı İslam'ın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."