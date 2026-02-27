Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: ‘Ramazanı coşkuyla yaşayalım’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi’nden gerçekleştirilen yayında Başkan Arpaguş, bu yılın ramazan teması “Ramazan, Cami ve Hayat” başlıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Konuşmasına Balıkesir’de 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Arpaguş, ramazanın kutsal iklimi ve faziletlerini anlattı. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi’ne dikkat çekip bu kutlu günlerin camilerde coşkulu bir şekilde yaşanması çağrısı yaptı: “Özellikle pandemiden sonra ciddi bir toplumsal hayattan, camilerden feragat ve uzaklaşma gibi hissedebileceğimiz durumlarla karşılaştık. Genç, yaşlı, kadın, erkek, küçük, büyük hep bir arada olarak camilerimizde bu kutlu ayı, bu manevi iklimi, kulluk bilinciyle ibadetlerimizi daha yoğun bir şekilde yaşayacak bir ortamda geçirelim.”

‘HER GECEYİ KADİR BİL’

Eskilerin “Her geceyi Kadir bil, her geçeni Hızır bil” sözüne atıf yapan Arpaguş, şunları söyledi: “Aslında bütün hayatımızı ramazan içerisindeki kulluk bilincimiz ve ibadet disiplinimiz içerisinde yaşarsak, işte o zaman Cenabı Hakk’ın bizden razı olacağı, takvaya erenlerden oluruz. Kendimize gelmek, ne yapıyorum, nereye gidiyorum düşüncesiyle hayatımızın bir muhasebesini yapmak, hayatımızın geçen kısmını bir film şeridi gibi değerlendirerek gözümüzün önünden geçerek, bunun ne kadarı Cenabı Hakk’ın rızasına uygundu, ne kadarı yaratılış gayemize münasipti, ne kadarında hatalar ettik, ne kadarında doğru dürüst bir yolda sırat-ı müstakimde kaldık, ne kadar şaşırdık, ne kadar isabetli güzel işler yaptık? Artılarımızı, eksilerimizi, kendi muhasebemizi kendimiz yapabilirsek işte o zaman hayatı değerlendirmiş oluruz ki, hep niyazımız odur.”