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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, vatandaşlara 'duaya iştirak' daveti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, vatandaşlara 'duaya iştirak' daveti
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DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşları, salgın hastalık ve doğal afetler için bu akşam yapacağı duaya katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalık ve doğal afetler nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz ve tedavileri devam eden tüm hastalarımız için bu akşam gerçekleştireceğimiz dualarımıza milletimizin her bir ferdini ekranları başında iştirak etmeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan, vatandaşlara duaya iştirak daveti

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